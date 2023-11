Dzieci robiły straszne rzeczy w Kociej Kawiarni. Lokal reaguje

Kocia Kawiarnia Kotłownia została otwarta w Rzeszowie 25 września i przyciągnęła tłumy. Koty, które można spotkać w kawiarni przy ul. Grunwaldzkiej są podopiecznymi rzeszowskiej Fundacji Felineus, które można adoptować. Okazało się jednak, że od 3 listopada 2023 zmieniają się zasady funkcjonowania kawiarni - wejść będą mogły dzieci od lat 10, wcześniej mogły wchodzić dzieci od lat 6. Skąd takie zmiany? Właściciele opublikowali komunikat.

- Jak dobrze wiecie, koty mieszkające u nas to podopieczni Fundacji Felineus. Jesteśmy dla nich domem tymczasowym - bierzemy odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, dobro, jak i prawidłowe funkcjonowanie - czytamy.

Niestety, skandaliczne zachowanie dzieci (i rodziców!) doprowadziło do zmian. Kocia Kawiarnia wymienia, że: "dzieci rzucały w koty zabawkami - między innymi wtedy gdy one spały, lub nie chciały podchodzić do odwiedzających, dzieci biegały po sali pomimo upomnień i proszenia rodziców, o pilnowanie swoich pociech, rodzice mieli za złe naszej załodze, gdy dochodziło do zwracania uwagi ich dzieciom. Jednocześnie sami nie pilnowali swoich dzieci by nie łamały one regulaminu, oraz nie zwracali na nie należytej uwagi często będąc bardziej zaabsorbowanym tym co pokazuje ich wyświetlacz w telefonie".

Kawiarnia zaznacza, że nie wszystkie dzieci zachowywały się źle, jednak decyzja o zwiększeniu limitu wieku musiała zapaść ze względu na dobro zwierząt.

- Zdajemy sobie sprawę, że taki zabieg jest krzywdzący dla dzieci które naprawdę dobrze się sprawowały w naszym lokalu oraz były wobec kotów delikatne i wyrozumiałe. Dziękujemy tym rodzicom, którzy byli z nimi w kawiarni i przykładnie dostosowywali się do regulaminu - można przeczytać.

Internauci uważają, że to dobra decyzja.

- Bardzo dobra decyzja. Dobro i komfort kotów najwyższym priorytetem. Pisałem Wam to jeszcze przed otwarciem w dm. - czytamy.

- Cieszę się z decyzji jaką podjęliście to bardzo rozsądne ponieważ widząc zachowanie niektórych dzieci a tym bardziej rodziców którzy pozwalają na takie bezkarne zachowania wobec tych zwierząt, a czasem nawet sami się tak zachowują, nie umiejąc zachować powagi, ostrożności a tym bardziej przestrzegać regulaminu na który się zgadzają przychodząc w takie właśnie miejsce. Jestem całym sercem z Wami - brzmi kolejny komentarz.

- Popieram inicjatywę, a gdyby to zależało ode mnie, to podniósł bym limit do lat 12.

