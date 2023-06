Dzik na Uniwersytecie Rzeszowskim! Zobacz, jak szalał po korytarzach! WIDEO

Dzik biegał po Uniwersytecie Rzeszowskim! Pokryty szczeciną gość uchwycony na filmie

Ten film przebojem zdobywa media społecznościowe! Bo chociaż dziki są częstym widokiem w niejednym polskim mieście, to tym razem leśny gość zapuścił się w dość nietypowe jak dla siebie rewiry. Choć powiadają za Janem Brzechwą, że dzik jest dziki, to ten zwierz z Rzeszowa wyraźnie przeczył stereotypom. Zamiast buchtować z kolegami w koszu na śmieci, by szukać smakołyków, zamiast ryć trawę gdzieś na przedmieściach czy też tarzać się w błocie, rzeszowski dzik pojawił się nieoczekiwanie na korytarzach... Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pokryty szczeciną gość wybrał w dodatku kierunek zgodny ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami, bo brykał na terenie Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Pogoń za dzikiem na uczelni. Zwierzak jeszcze tam wróci?

Na filmie, który studenci wrzucili do internetu, widzimy dwie scenki z udziałem dzika. Na pierwszej zwierzak biegnie dziarsko korytarzem, tak jakby spieszył się na zajęcia czy egzamin. Na drugim do akcji wkracza jakiś mężczyzna z kijaszkiem i próbuje zapędzić dzika do wyjścia. Zwierzak jednak opiera się i nie zamierza rezygnować z edukacji. Jak to wszystko się skończyło? Wygląda na to, że stworzenie wybrało ostatecznie wolność, ale wielu ma nadzieję, że jeszcze wróci na uczelnię.

Przewijaj dalej. To tylko dzik na Uniwersytecie Rzeszowskim. pic.twitter.com/x2dTUCzBYc— Pan Krzysztof (@ajsmen90) June 6, 2023

