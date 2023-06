Ekologiczna Wioska Wakacyjna na Podkarpaciu. Baseny i place zabaw to nie wszystko

Wioska wakacyjna w Radawie to "dziecko" popularnego, ekskluzywnego hotelu Bacówka Radawa SPA, tylko że Wioska ma całkiem inną formułę funkcjonowania i nastawiona jest na inny rodzaj wypoczynku, a przede wszystkim to opcja na tańszy pobyt z rodziną czy znajomymi w nowoczesnych piętrowych domkach. W domku wygodnie mieszkać może 6-7 osób, a jego cena to kilkaset złotych za dobę. W cenie jest dostęp do podgrzewanej strefy basenowej, w której znajdują się brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie, fontanny, piaszczysta plaża. Łącznie blisko 900 metrów kwadratowych tafli wody. Baseny zostały podzielone na dwie strefy: jedna przystosowana do pływania dla dorosłych o głębokości 140 cm, gdzie znajdują się również leżaki i siedziska w wodzie. Druga przestrzeń została stworzona z myślą o najmłodszych, oferując brodziki o głębokości 20 i 40 cm. Wokół strefy basenowej usytuowanej w samym centrum Wioski Wakacyjnej rozciąga się piasek z egzotycznymi palmami.

Rozrywka dla dzieci i dorosłych

Na terenie kompleksu znajduje się także bistro, gdzie można skosztować domowych obiadów i skorzystać z letnich koktajli. Dla dzieci przygotowano również place zabaw i dmuchańce, a dla trochę starszych gości boiska do siatkówki plażowej, piłki nożnej i badmintona. Cały teren jest ogrodzony, a właściciele czworonogów mogą bez obaw spacerować po obiekcie, gdzie wszędzie ustawione są kosze na śmieci ze zmiotkami i łopatkami, zachęcające do dbania o czystość. Cała struktura Wioski to przede wszystkim nacisk na ekologię i uświadomienie gości, że dbałość o środowisko jest bardzo ważna

- Każdy nasz domek ma zainstalowane panele fotowoltaiczne, własną oczyszczalnię ścieków oraz wdrożony system segregacji śmieci. Przy każdym domu jest palenisko, na którym można grillować i wykorzystać do tego chociażby drewna z pobliskiego lasu - wyliczał dyrektor Wioski Wakacyjnej, Paweł Drostek.

Dorośli mogą spędzać czas przy basenach, czy na przydomkowych leżakach, a dzieci będą bawić się z animatorami, korzystać z opcji piana party, czy wielu innych rozrywek zaplanowanych dla najmłodszych. Jest też alternatywa na deszczowe dni. Co ważne, obok Wioski Wakacyjnej znajduje się stadnina koni, z której co weekend dla gości wypożyczana jest bryczka na przejażdżki po malowniczej Radawie, a konie można karmić w wyznaczonych godzinach produktami przygotowanymi przez opiekunów zwierząt. Paweł Drostek zapewnia, że obiekt nad którym sprawuje pieczę, sprawdzi się idealnie zarówno na wypad z grupą znajomych oraz na wypoczynek z dziećmi.

Wioska Wakacyjna 60 km od Rzeszowa już otwarta

Wioska Wakacyjna oficjalnie wystartowała w pierwszy majowy weekend. W założeniu ma w piątki, soboty i niedziele pracować od maja do września. Przez całe wakacje będzie czynna 7 dni w tygodniu, więc można zaplanować dłuższy urlop na jednej z zabawnie nazwanych ulic w Wiosce, jak: Brodłej, ulica Mariańska, czy Piotrowska, czy plac Indiański, które mają swoją historię. Goście zapewne dowiedzą się dlaczego pasaże domków stoją na tych "uliczkach".