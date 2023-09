Eurojackpot. Kolejny farciarz z Polski stał się milionerem. Co zrobić z taką kasą?

Wyniki Eurojackpot. Ostatnie losowanie (12.09) Eurojackpot nie przyniosło rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o główną wygraną (220 mln zł). Padło natomiast wiele wygranych niższego stopnia, w tym wygrana III stopnia (5+0) w wysokości 1 960 816,70 zł. Przypomnijmy, że we wtorek 12 września wylosowano następujące liczby: 5, 13, 43, 45, 50 + 1, 10. - Szczęśliwy zakład zawarto metodą chybił trafił w punkcie LOTTO przy ul. Wałowej 1 w Przemyślu. Jest to już siódma wysoka wygrana w Eurojackpot, jaka padła we wrześniu 2023 roku - poinformował w komunikacie prasowym Totalizator Sportowy.

Jako że nikomu nie udało się rozbić kumulacji, to w najbliższy piątek w Eurojackpot do wygrania będzie aż 260 milionów złotych. Pojedynczy zakład w Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Najwyższa do tej pory wygrana w Polsce to 213 milionów złotych. Udało się to w 2022 roku.

