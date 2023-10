Frekwencja w referendum na Podkarpaciu. Ilu mieszkańców zagłosowało w województwie i Rzeszowie?

Wybory 2023 na Podkarpaciu. Jak głosowało Jeżowe? To istny bastion PiS

Dzień po wyborach podliczanie głosów i szacowanie frekwencji wyborczej wciąż trwa. Dotyczy to także wyników referendum, które odbyło się równocześnie z głosowaniem do Sejmu i Senatu. Ze wstępnych danych udostępnionych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że najprawdopodobniej nie będzie ono wiążące. Powodem jest zbyt niska frekwencja referendalna – wynosząca jedynie 42,16%. Wielu głosujących pobierając karty do głosowania rezygnowało z udziału w referendum. W efekcie wymagany 50-procentowy próg frekwencji nie został osiągnięty.

Wyniki referendum 2023 na Podkarpaciu

Jak prezentują się wyniki frekwencji referendalnej na Podkarpaciu? Ilu mieszkańców regionu zdecydowało się pobrać karty do głosowania i oddać głos? Przed godziną 16. z danych pochodzących z 1 519 na 1 928 (78,79%) obwodów głosowania wynikało, że częściowa frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane wynosi 53,07%. Oznacza to, że mieszkańcy Podkarpacia częściej pobierali karty do głosowania niż średnia krajowa. W obwodach, z których spłynęły dane, wydano ich 648 682.

Treść pytań referendalnych 2023

Wyborcy, którzy 15 października udali się do lokali w wyborach, mogli odpowiedzieć także na 4 pytania referendalne.

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?