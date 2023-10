Frekwencja wyborcza 2023 w Rzeszowie. Ilu mieszkańców oddało już głosy w wyborach parlamentarnych?

Frekwencja w wyborach parlamentarnych 2023 w Rzeszowie. Ile osób wzięło udział w głosowaniu?

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała pierwsze dane dotyczące frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych 2023. Jak wynika z komunikatu na godzinę 12.00, głosy na kandydatów do Sejmu i do Senatu oddało na razie 22,91% uprawnionych do głosowania w Rzeszowie. Obwodowe komisje wyborcze wydały 22 844 karty do głosowania. Dodajmy, że w tym roku w Rzeszowie uprawnione były do głosowania 147703 osoby.

Dla porównania w 2019 roku frekwencja wyborcza na godzinę 12.00 wynosiła 19,94%. Do południa zostało wydanych w stałych obwodowych komisjach wyborczych 29 472 kart.

Do tej pory najwyższa frekwencja wyborcza utrzymuje się w komisji obwodowej nr 68 – obejmującej ulice Cytadeli Warszawskiej, Hubala Henryka Dobrzańskiego, prof. Adama Krzyżanowskiego, Obrońców Helu i część Tadeusza Rejtana. Wynosi ona 32,14%.

Frekwencja wyborcza w Rzeszowie 2019

Przypomnijmy, że w 2019 roku frekwencja wyborcza w Rzeszowie sięgnęła 65,58%. Dla całego województwa podkarpackiego wyniosła 58,57%. Jak podanie PKW liczba ważnych kart do głosowania wyniosła 989 807. Uprawnionych do głosowania na Podkarpaciu było w sumie 1 689 980.

