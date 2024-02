Gigantyczny mandat dla 18-laka! Pędził przez wieś prawie 120 km/h

Rzędzianowice na Podkarpaciu. 18-latek dostał gigantyczny mandat za przekroczenie prędkości

W czwartek 1 lutego późnym wieczorem mielecka policja schwytała młodego pirata drogowego. Zaledwie 18-letni kierowca pędził przez wieś Rzędzianowice na Podkarpaciu z zawrotną prędkością 116 km/h, przekraczając limit o 66 km.

Na szczęście zanim mogło dojść do tragedii nastolatek został zauważony przez patrol drogówki i zatrzymany. 18-letni mieszkaniec Szczucina dostał wysoki mandat - 2000 złotych. Do tego otrzymał 14 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu - przypomniała mielecka policja.

