LICZYŁY SIE SEKUNDY

Syn znalazł nieprzytomnych rodziców. Szybka reakcja uratowała im życie

Niedaleko Mielca na Podkarpaciu syn uratował swoich rodziców, którzy zatruli się czadem. Przyjechał do nich w odwiedziny do miejscowości Górki (gmina Borowa) i odkrył, że oboje są nieprzytomni i leżą na podłodze. Natychmiast wyniósł ich z domu i zadzwonił po pomoc. W jakim są stanie? Policja z Mielca ostrzega i apeluje, by uważać na zatrucia czadem.