W Jaśle wóz strażacki zderzył się z autem. Strażacy jechali do pożaru

Podkarpackie. W Jaśle wóz strażacki zderzył się z samochodem

W niedzielę 10 grudnia doszło do koszmarnego wypadku w Jaśle na Podkarpaciu. Jak dowiedział się PAP, straż pożarna, jadąca na wezwanie do pożaru, jechała na sygnale, gdy zderzyła się z samochodem osobowym na ulicy Mickiewicza i Jagiełły. W wyniku zajścia kierująca fordem trafiła do szpitala na badania. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku w Jaśle.

- Kierująca samochodem osobowym trafiła do szpitala na badania. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia - powiedziała PAP Anna Klee-Bylica, z zespołu prasowego podkarpackiej policji.

