Wzruszająca historia

Śliczny Gerwazy stracił rodzinę i dom. Zmaga się z poważną chorobą

Przepiękny Gerwazy to uroczy piesek z Ukrainy, który stracił swoją rodzinę i dom. Trafił do Centrum Adopcyjnego Fundacji Ada w Przemyślu, gdzie został zbadany i zaopiekowano się nim. Weterynarze szukają dla niego nowego domu w Polsce. Niestety, uroczy czworonóg zmaga się z poważną chorobą i może trafić tylko do odpowiedzialnych ludzi.