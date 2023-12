Najpiękniejsza wieś na Podkarpaciu. Poznaj wyniki konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka"

Lara Gessler pokochała to miejsce! Wskazała, co ją zachwyciło na Podkarpaciu. "Wspaniały wieczór"

Ranking najpiękniejszych wsi z Podkarpacia. Wyniki konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka"

Która wieś na Podkarpaciu jest najpiękniejsza? Rozstrzygnął to konkurs "Piękna Wieś Podkarpacka", który organizowany jest przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Ma on zmotywować mieszkańców pozostałych wsi do przykładania większej wagi do swoich miejsc zamieszkania. Co zaznacza na stronie konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, czynniki ekonomiczne nie są najważniejsze przy ocenie zgłoszonych wsi.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w poniedziałek 11 grudnia poinformował o wynikach konkursu. Podczas spotkania z samorządowcami i mieszkańcami wsi wicemarszałek Piotr Pilch pogratulował i podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w rozwój małych ojczyzn.

Pierwsze miejsce w konkursie "Piękna Wieś Podkarpacka" w roku 2023 zajęła wieś Bieliny w gminie Ulanów. Na podium znalazły się również Sośnica oraz Łąka. Kolejno w rankingu postawiono: Gniewczynę Tryniecką, Żyraków, Stany, Godową, Ustrobną Sołonkę i Tarnawę Górną.

Za co Lara Gessler pokochała Podkarpackie?- Okoń z Bacówki! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.