Katastrofa na drodze! Śnieg uwięził pasażerów w samochodach

Druhowie z Ochotnicza Straż Pożarna Brzezowa i OSP KSRG Osiek Jasielski opisali niezwykła interwencje do której zostali wezwani w niedzielę -10.12.2023 krótko przed godziną 8:00 nasza jednostka została zadysponowana do miejscowości Pielgrzymka (gm. Osiek Jasielski), gdzie na drodze wojewódzkiej 993 relacji Nowy Żmigród-Gorlice samochód osobowy utknął w dużej zaspie. Samochód udało się wydobyć z zaspy dopiero po uprzedniej interwencji pługu wirnikowego W działaniach brały również udział: OSP KSRG Osiek Jasielski, OSP Pielgrzymka i Policja- podała jednostka straży OSP Brzezowa. Podobnie zdarzenie realcionowało OSP KSRG Osiek Jasielski-Dnia 10.12.2023 o godzinie 07:35 nasza jednostka została zadysponowana do samochodów, które utknęły w zaspach. Powstały one w wyniku silnego wiatru halnego, który od kilku godzin utrzymywał się na tym terenie na drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowości Pielgrzymka- czytamy. W jednym z samochodów uwięzione zostały dwie kobiety. Kierująca audi wezwała pomoc, bo coraz większe zaspy na drodze i silniejszy wiatr uniemożliwiał jazdę. Zanim na miejsce dotarli strażacy auto zostało zasypane niemal po sam dach. Druhowie z Brzezowej, Osieka Jasielskiego i Pielgrzymki trzy godziny walczyli, by odkopać samochód. Pomogło dopiero ściągnięcie wielkiego pługu wirnikowego. Przemarznięte kobiety zostały odwiedzone do domu prze policjantów. Po długiej akcji z kobietami strażacy dostali informacje o drugim uwięzionym w zaspie samochodzie. Tam również kierowcę udało się uwolnić, a po wszystkim czasowo zamknięto felerny odcinek drogi.