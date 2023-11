GOPR uratowało turystów w Bieszczadach. Ostrzega o zagrożeniu lawinowym

Podkarpackie. Zagrożenie lawinowe w Bieszczadach

Na Podkarpaciu w Bieszczadach ogłoszono kolejne zagrożenie lawinowe! Ostatnie pojawiło się wieczorem we wtorek 28 listopada. Zagrożenie lawinowe powstaje z dwóch głównych powodów. Pierwszym jest wiatr, który transportuje śnieg, zaś drugim świeżo padający śnieg, który w obu wypadkach obciąża już istniejącą skorupę.

Jak teraz wygląda sytuacja? Wraz z trudnymi warunkami na Podkarpaciu, gdzie miejscami spadło nawet 10-15 cm śniegu, w górach sytuacja wygląda tylko gorzej. "W ciągu ostatniej doby spadło średnio około 30 cm śniegu. Niewielkie zagrożenie lawinowe występuje lokalnie w miejscach odłożenia i uformowania znacznych depozytów śniegu na stromych stokach zawietrznych, głównie o wystawach północnych, północno-wschodnich. Szczególne miejsca to obszary za przełamaniami terenu, przy grzbietowe oraz w formacjach wklęsłych (leje, jary). Nierównomierna pokrywa śniegu kształtuje się od 30 do 60 cm, w miejscach nawianych do 120 cm. Na większości obszaru pokrywa stabilizowana przez nieprzykrytą roślinność. W dniu jutrzejszym prognozowany pochmurny dzień z możliwymi przejaśnieniami. Temperatury do -6 ˚C w wyższych partiach. Wiatr południowo-zachodni w porywach do 50 km/h." czytamy na oficjalnej stronie GOPR.

GOPR uratował turystów w Bieszczadach

Niedawno GOPR uratował turystów w Bieszczadach. Grupa osób wyszła w góry i zabłądziła, nie mogąc odnaleźć się w białym puchu. "W Bieszczadach panują już typowo zimowe warunki, o których mogli się przekonać m.in. turyści, którzy z powodu trudnych warunków pogodowych pobłądzili w rejonie Przełęczy Goprowskiej. Na szczęście udało się ich namierzyć dzięki aplikacji Ratunek i sprowadzić bezpiecznie do Wołosatego." ogłosił 26 listopada GOPR Bieszczady na Facebooku. Zobacz nagranie poniżej.

