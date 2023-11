i Autor: Pixabay Wypadek osobówki z tirem. 4 dzieci i 2 dorosłych zostało rannych

Zuzanna Sekuła 9:10

W województwie podkarpackim na terenie Sędziszowa Małopolskiego doszło do tragicznego wypadku z udziałem samochodu osobowego oraz tira. W wyniku zdarzenia aż 6 osób zostało rannych, w tym troje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Obydwa pojazdy wylądowały w rowach po przeciwnych stronach jezdni. Co było przyczyną wypadku na Podkarpaciu? W jakim stanie są poszkodowani?