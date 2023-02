Poważny wypadek

Groza na autostradzie A4! Pięć kobiet w szpitalu

km | PAP 12:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Poważny wypadek na Podkarpaciu. Pięć kobiet trafiło do szpitali na skutek zderzenia dwóch busów, do którego doszło w niedzielę (26 lutego 2023 r.) nad ranem na autostradzie A4 w miejscowości Zabłotce, w kierunku Korczowej. Busami podróżowało w sumie 12 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy. Zdjęcia z tego zdarzenia prezentujemy na se.pl.