Niecodzienna interwencja na Podkarpaciu. Seniorka uwieziona w domu przez śnieg! [ZDJĘCIA]

Niecodzienna interwencja policji na Podkarpaciu

W niedzielę (22 stycznia) przed godz. 12 dyżurny brzozowskiej komendy otrzymał niecodzienne zgłoszenie od 80-letniej mieszkanki powiatu brzozowskiego. Kobieta poprosiła o pomoc, ponieważ... śnieg, który spadł z dachu, zatarasował jej wyjście z domu! Gdy na miejsce dotarł patrol policji, okazało się, że seniorka mieszka samotnie, jest w podeszłym wieku oraz ma problemy zdrowotne. Funkcjonariusze odśnieżyli kobiecie wejście do domu oraz ustawili antenę telewizyjną, którą również uszkodził spadający śnieg.

Ważny apel policji

"Mając na względzie dobro samotnie mieszkających osób starszych lub osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, policjanci apelują do mieszkańców o zwrócenie uwagi czy nie potrzebują one wsparcia i pomocy. By pomóc, wystarczy jeden telefon do pracowników socjalnych, a w pilnych przypadkach telefon pod numer alarmowy 112" - apeluje policja w oficjalnym komunikacie.

Strażacy w ciągłej gotowości

W miniony weekend pełne ręce roboty przez śnieg mieli również strażacy. W całym województwie, zarówno jednostki OSP, jak i PSP, były wzywane ponad 1200 razy do różnych zdarzeń! Niektórzy mieszkańcy mimo usilnych starań strażaków nadal nie mają prądu w swoich domach. Tak jest m.in w Zabratówce pod Chmielnikiem. Strażacy czwarty dzień udostępniają mieszkańcom agregaty prądotwórcze i pomagają przetrwać ten najtrudniejszy czas.

