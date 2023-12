Handlowali hektolitrami spirytusu i suszem. Koniec lukratywnego biznesu

Podkarpackie. Koniec gangu handlującego spirytusem

Policja z Rzeszowa wraz ze Strażą Graniczną rozbiła gang przemytników, którzy handlowali tytoniem i spirytusem na terenie województw podkarpackiego, lubelskiego i wielkopolskiego. Aresztowano 8 mężczyzn w wieku od 25 do 64 lat i postawiono im zarzuty.

- Jej członkowie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej skupowali, magazynowali, a następnie wprowadzali na teren kraju m.in wyroby tytoniowe w postaci papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy - przekazał w komunikacie prasowym kom. Piotr Wojtniuk.

Grupa przestępcza z Podkarpacia nieźle zarobiła na nielegalnym biznesie. Na zdjęciach z akcji policyjnej widać grube pliki banknotów, które zdobyli sprzedając hektolitry spirytusu i tony papierosów. Liczby w tej sprawie są imponujące.

- W wyniku ubiegłotygodniowych przeszukań posesji i nieruchomości należących do podejrzanych, funkcjonariusze policji i straży granicznej ujawnili i zabezpieczyli nie mniej niż 4300 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy, 16 worków suszu tytoniowego, 33 litry spirytusu oraz pieniądze w kwocie 370 tys. złotych. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że podejrzani do chwili zatrzymania zdołali wprowadzić do obrotu na terenie kraju wyroby tytoniowe w postaci papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy łącznie w ilości blisko 190 tys. paczek papierosów oraz 1120 litrów spirytusu co spowodowało uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu cła, akcyzy oraz VAT na kwotę blisko 4,5 miliona zł - dodał kom. Piotr Wojtunik. Mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

