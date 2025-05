Ich wyroby może mieć każdy mieszkaniec Polski. Problem w tym, że są nielegalne!

CBŚP rozbiło grupę nielegalnie produkującą wyroby tytoniowe

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wydziału w Tarnobrzegu Zarządu w Rzeszowie, we współpracy z Podkarpackim Urzędem Celno-Skarbowym w Rzeszowie, pod nadzorem Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, prowadzą śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem wyrobami akcyzowymi.

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder obejmował teren czterech województw:

lubelskiego;

świętokrzyskiego;

podkarpackiego;

małopolskiego.

W wyniku intensywnych działań operacyjnych służby dotarły do posesji zlokalizowanych m.in. w województwach świętokrzyskim, małopolskim i łódzkim, gdzie prowadzono nielegalną produkcję i magazynowanie wyrobów tytoniowych.

- Podczas przeprowadzonych działań zatrzymano 8 osób. W toku przeszukań ujawniono i zabezpieczono ponad 400 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, ponad pół tony suszu tytoniowego oraz tyle samo krajanki tytoniowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczne maszyny do cięcia i nabijania tytoniu, urządzenia do pakowania papierosów, gilzy (gilza to rurka z bibułki, której używa się do samodzielnego robienia papierosów - przyp. autora), etykiety oraz opakowania sygnowane znakami znanych marek. Na miejscu prowadzonych czynności zabezpieczono również ponad 350 litrów wyrobów alkoholowych o stężeniu 40% i ponad 450 litrów płynu o zapachu alkoholu - przekazał podkom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Skarb Państwa stracił ponad 1,6 mln zł

Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w wysokości 17 400 zł, sześć samochodów i skuter – łączna wartość pojazdów została oszacowana na około 250 tys. zł. Według wstępnych wyliczeń straty Skarbu Państwa wynikające z uszczupleń podatkowych w wyniku nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych mogą przekraczać 1,6 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec pięciu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Pozostali zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

- Śledztwo ma charakter rozwojowy. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania w tej sprawie - podsumował rzecznik prasowy CBŚP.

Śledczy ustalili, że grupa zajmowała się nielegalnym zakupem liści tytoniu, a następnie ich rozdrabnianiem na krajankę tytoniową i jej dalszą dystrybucją na terenie kraju. W ramach przestępczej działalności grupa produkowała także nielegalne papierosy, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu. Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali obiekty i posesje w 22 lokalizacjach.