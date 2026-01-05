Dramat na Podkarpaciu. Mężczyzna wtargnął pod audi. Za kierownicą siedziała jego żona

Mąż i żona, oboje poniżej 0,5 promila alkoholu. 50-latek potrącony przez samochód marki audi - to bilans zdarzenia z miejscowości Futory.

Policjanci ustalili, że mężczyzna wtargnął prosto pod "osobówkę", kierowaną przez 44-latkę.

Szczegóły przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Opisujemy je na se.pl.

Futory: Mąż potrącony przez żonę. Nietypowy wypadek na Podkarpaciu

Futory to niewielka wieś w gminie Oleszyce. W 2021 roku mieszkało tam 629 osób. Większość kojarzy siebie nawzajem. Po zdarzeniu z 3 na 4 stycznia na ustach przedstawicieli lokalnej społeczności są 50-latek i jego 44-letnia żona. - 50-letni mężczyzna wtargnął pod prawidłowo jadące audi, za kierownicą którego siedziała 44-letnia kobieta. Kierująca jak pieszy byli w stanie po użyciu alkoholu - przekazała dziennikarzom rmf24.pl oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, mł. asp. Marzena Mroczkowska.

Funkcjonariusze potwierdzili, że 50-latek nie miał elementów odblaskowych. We wspominanym rejonie nie ma chodnika. Mężczyzna trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności nietypowego zdarzenia.

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Policjanci nieustannie apelują do kierowców - pod żadnym pozorem nie wsiadajmy kierownicę pod wpływem alkoholu. Narażamy w ten sposób nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych uczestników ruchu.

Mundurowi szczegółowo wyjaśniają:

Stan po użyciu alkoholu - od 0,2 do 0,5 promila - to wykroczenie. Grozi za nie grzywna od 2 500 zł, do 30 000 zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 6 miesięcy oraz 15 punktów karnych.

Stan nietrzeźwości - powyżej 0,5 promila - to już przestępstwo. Kara to m.in. grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat oraz obowiązkowe świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym - minimum 5000 zł.

Konfiskata samochodu za jazdę po wpływem alkoholu jest możliwa, jeżeli:

kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu

kierowca był wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem sądu za prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu

kierowca spowodował wypadek, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

kierowca, który spowodował wypadek i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III Pytanie 1 z 10 Chętnie czytam czasopisma techniczne Tak Nie Nie wiem Następne pytanie