Instagramerzy kochają to miejsce! Najpopularniejsza szklarnia na Podkarpaciu zachwyca klimatem. I ten sufit!

Po raz kolejny w szklarni, która jest usytuowana w Hotelu Bacówka Radawa & SPA w Radawie, można zrobić sobie zdjęcia w niezwykłej aranżacji! Tym razem szklarnia przybrała barwy natury i bieli. Wszystko pod zbliżające się lato i zdjęcia, które będzie można tam wykonać. Sama Radawa jest usytuowana w sercu lasu, dlatego szklarnia, którą pokochali instagramerzy z całej Polski najbliższy sezon będzie pełnić rolę azylu pod dachem ze szkła. Trzeba przyznać, że wszystko razem wygląda niezwykle bajecznie i idealnie współgra z otaczającą naturą. Odwiedzając szklarnię możemy liczyć na piękne ujęcia przy pianinie, na huśtawce, na kanapie pod lustrem i pod dachem białych kwiatów. Co więcej gdybyśmy zapragnęli nie tylko niezwykłych zdjęć, to na środku szklarni jest wielki drewniany stół z krzesłami, przy którym można zorganizować urodziny, baby shower, komunię, ślub, przyjęcie weselne czy każdą wymarzoną uroczystość przez nadchodzące ciepłe miesiące, aż szklarnia która teraz jest oliwnym ogrodem zamieni się w farmę dyniową w połowie września.

Co ważne, na co uwagę zwracają wszyscy kochający unikatowe zdjęcia, biel i oliwkowo zielony kolor świetnie współgra ze światłem, które wpada przez szklane tafle szklarni. W słoneczny dzień nawet osoba bez wprawnego fotograficznego oka może wykonać niezwykłe ujęcia zostaną z nami jako wspaniała pamiątka na długie lata.

- Każdy może przyjść i zrobić sobie zdjęcia w naszej szklarni w Bacówka Radawa &SPA. Letnia kolorystyka w tym sezonie jak najbardziej nawiązuje do scenerii ślubnej. To taki nasz ukłon w stronę naszych gości i ich zmieniających się zapotrzebowań, gdyż coraz więcej osób szuka miejsc bardzo kameralnych, niebanalnych na łonie natury. Takich jak nasza szklarnia, by móc zorganizować w takim miejscu przyjęcia weselne, komunie, czy imprezę która staje się coraz bardziej popularna w Polsce czyli tzw. Baby shower. Coraz więcej osób marzy o kameralnych zaślubinach. Nastał taki trend z ograniczeniem ilości zaproszonych gości. Teraz liczy się miejsce, klimat, niebanalny wystrój. Duże wesela już odchodzą do przeszłości, chociaż są oczywiście osoby, które ciągle marzą o przyjęciu z wielka pompą, jednak coraz więcej młodych chce małe kameralne przyjęcie w nietuzinkowym miejscu - rekomendowała Anna Tadla- Szawan zastępca dyrektora w Bacówka Radawa & SPA w Radawie.

Takie niezwykłe zdjęcia w szklarni w Radawie co roku królują na instagramach gwiazd, które chętnie przyjeżdżają tam by móc sfotografować się w tym bajecznym miejscu na Podkarpaciu. Każdy z nas może sprawić sobie pamiątkę z malowniczej szklarni. Co najważniejsze, jeśli komuś brakuje inspiracji może zamówić specjalną sesję w szklarni, która zostanie zorganizowana przez obsługę hotelu, która wie, jak nadać ton każdej dekoracji i wyodrębnić ją na zdjęciach! Przez to łatwiej o zdjęcia grupowe czy parami. Zostaną uchwycone nie tylko osoby w pełnej krasie, ale i urokliwy wystrój szklarni.

Czytaj też: Pani Anna zamieszkała z rodziną na Podlasiu. Nowy dom urządziła w starym stylu. Niesamowity klimat "English cottage"