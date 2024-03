PORUSZAJĄCE

Jak rodzina pięcioraczków spędzi Wielkanoc? Poruszający gest dla zmarłego Henry'ego

Rodzina pięcioraczków z Horyńca wkrótce wyleci do Tajlandii. Państwo Clarke chcą zacząć nowe życie, jednak najpierw czeka ich masa pracy. Do wyprowadzki pozostało bardzo niewiele czasu - wyruszą w podróż już w Wielkanoc! Pomimo to, pani Dominika zadbała o to, żeby jej pociechy nie straciły świąt. Upamiętnili również zmarłego Henriego. Jak rodzina pięcioraczków spędzi Wielkanoc?