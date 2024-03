Internauci poważnie martwią się o zdrowie mamy pięcioraczków. "Jaka pani biedna, zmęczona"

Tragiczny wypadek na prostej drodze. Kierowca zginął na miejscu, pasażer trafił do szpitala

W domu pięcioraczków trwa wielkie pakowanie. Internauci martwią się o zdrowie pani Dominiki

W domu pięcioraczków z Horyńca panuje wielkie zamieszanie przed wylotem do Tajlandii. Pani Dominika pokazuje swoim obserwującym realia gigantycznego przedsięwzięcia, jaką jest przeprowadzka z liczną gromadką dzieci. Ostatnio rodzice pięcioraczków zabrali pociechy do lekarza, później pani Clarke pojechała do Krakowa sprzedać ukochany samochód. Pudła z rzeczami leżą porozkładane po całym domu. Nie dadzą rady zabrać ze sobą wszystkiego. Z tego powodu mama pięcioraczków zorganizowała w sieci licytację rzeczy, które już nie będą im potrzebne.

Rodzina pięcioraczków z Horyńca opowiada o swoich przygotowaniach do przeprowadzki

Internauci pod relacją z aukcji mamy pięcioraczków pisali:

"Ale jest pani zmęczona, widać. Podziwiam panią i kibicuję, proszę wyściskać dzieciaczki"

"Jak Pani wytrzymuje fizycznie tę przeprowadzkę?"

"Jejku aka Pani biedna zmęczona"

"Skąd Ty bierzesz tę siłę?"

"Super wyglądasz. Mimo zmęczenia"

"Pozdrawiam Panią i całą rodzinę. Trzymam kciuki. Proszę dbać o siebie, Pani Dominiko"

"Witam i pozdrawiam serdecznie. Widzę pakowania ciąg dalszy. Już tak mało czasu zostało. Życzę zdrówka i sił w tym wszystkim."

"Podziwiam cię i trzymam kciuki, aby wam się szczęśliwie udało poprawić życie"

"Dobry wieczór, Dominika, kiedy ty śpisz, wypoczywasz?"

"Ja też panią podziwiam"

"Jezu kochany pani taka padnięta musi być, musi się pani wyspać, bo padnie pani"

To tylko nieliczne z komentarzy. Faktycznie, nie ma dnia, żeby rodzice pięcioraczków nie spieszyli się z załatwianiem spraw przedwyjazdowych, przy jednoczesnym zajmowaniu się jedenaściorgiem dzieci. Na szczęście finisz przygotować do wylotu do Tajlandii coraz bliżej!