Smutne pożegnanie w rodzinie pięcioraczków. "To dla mnie najtrudniejszy moment"

CZAS POŻEGNAŃ

Smutne pożegnanie w rodzinie pięcioraczków z Horyńca. "To dla mnie najtrudniejszy moment"

Rodzina pięcioraczków z Horyńca przed wyprowadzką do Tajlandii ma do załatwienia wiele spraw. Wyprzedają rzeczy, pakują niezbędne artykuły, załatwiają sprawy urzędowe - to niemałe wyzwanie przy tak licznej gromadce dzieci. Do wyjazdu zostało już mniej, niż dwa tygodnie. Mama pięcioraczków, pani Dominika Clarke, wybrała się w samotną podróż, by przed wyjazdem dopiąć kolejne sprawy.