Wielkie pakowanie w rodzinie pięcioraczków przed przeprowadzką do Tajlandii

Pierwsze oznaki wiosny na Podkarpaciu! Przyroda budzi się do życia

24-latka miała blisko 1,5 promila i wiozła 3-letniego synka, a to nie wszystko!

Dominika i Vincent Clarke mieszkają we wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój. Pięcioraczki z Podkarpacia urodziły się 12 lutego 2023 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w 28 tygodniu ciąży, przez cesarskie cięcie. Rodzina miała już wcześniej 7 dzieci, ponad rok temu urodziły się kolejne pociechy w tej ogromnej, wesołej gromadce. To Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Niestety, już trzy dni później odszedł jeden z rodzeństwa- Henry James. Starsze rodzeństwo pożegnało zmarłego chłopca wypuszczając w niebo biało-niebieskie balony, a przed domem zapalili race na znak pamięci.

Mama pięcioraczków, pani Dominika nie miała lekko, tuż po porodzie musiała przejść dwie operacje kolan, które nie wytrzymały ciężkiej ciąży. Wylądowała na wózku inwalidzkim, żeby nie przeciążać zoperowanego stawu. Z kolei malutki Charlie musiał przejść poważną operację. Chłopczyk miał "dziurkę w sercu". Operacja się udała, jednak chłopiec wciąż pozostawał w krakowskim szpitalu. Potem trafił do rzeszowskiej placówki, a jego siostrzyczki czekały na niego w domu ze starszym rodzeństwem.

Teraz wszyscy są już razem i chociaż nie jest łatwo ogarnąć galimatias z tyloma dzieciaczkami, to Państwo Dominika i Vincent świetnie sobie radzą! Polsko-angielskie małżeństwo zamieszkujące na podkarpackiej wsi w sieci zamieszcza filmiki i zdjęcia ukazujące życie wielodzietnej rodziny. Niedawno podzielili się informacją, że zamierzają pokazać swoim dzieciom inny świat, inną kulturę i inne życie i po tym jak kilka lat wcześniej zdecydowali się zmienić Wielką Brytanię na dom w Polsce, tak teraz zamieniają Polskę na Tajlandię. Pani Dominika, mama 11 dzieci cały czas relacjonuje wielkie pakowanie które trwa w ich domu. Rodzina pozbywa się grubych zimowych ubrań, które nie będą już im potrzebne w Azji. Dzieci wybierają tylko najpotrzebniejsze, ulubione, zabawki które mogą zabrać, bo wszystkich ogranicza pojemność walizek. Rodzina Clarke wraz z najmłodszymi pięcioraczkami już za 26 dni zamieszka najpierw w wynajętym turystycznym domu na rajskiej wyspie, potem małżeństwo zapowiadało, że poszuka czegoś na stałe. Dzieci mają chodzić do tamtejszej szkoły i pobierać naukę w języku angielskim w systemie kanadyjskim. Dla rodziny miejscem gdzie zamieszkają miała być przede wszystkim bliskość lekarzy specjalistów, którzy mogliby pomóc w razie nagłej potrzeby, jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza najmłodsze pięcioraczki, które ciągle wymagają opieki medycznej.