Pięć osób, w tym dwójka dzieci podtruły się tlenkiem węgla. Trafili do szpitala

Horoskop na 10 stycznia 2023. Co czeka cię we wtorek? Korzystna zmiana dla tego znaku zodiaku

Tajemnicza śmierć 25-latka nad Wisłokiem w Rzeszowie. To było zabójstwo czy samobójstwo?

Tylko do końca lutego trwają wyjątkowe promocje w salonach Kowalski Okna!

O krok od dramatu w Jarosławiu. Policjanci zostali powiadomieni o podtruciu tlenkiem węgla w sobotę (7 stycznia 2023) około godz. 19.30. Mundurowi na miejscu zdarzenia zastali straż pożarną oraz karetki pogotowia. Z mieszkania strażacy wyprowadzi pięć osób, które przytomne zostały przewiezione do placówek medycznych. Strażacy podczas sprawdzania mieszkania wykazali przekroczony poziom stężenia tlenku węgla.

- Jak ustalili policjanci, 25-letnia mieszkanka Jarosławia po godz. 19 przyszła odebrać swoje dzieci, które wcześniej pozostawiła pod opieką babci. Tutaj zauważyła, że wszyscy obecni w mieszkaniu źle się czują. Dzieci skarżyły się na bóle głowy oraz brzucha, dlatego też kobieta o swoich przypuszczeniach zatruciem tlenkiem węgla zaalarmowała służby ratunkowe - przekazuje jarosławska policja.

Poszkodowanych zostało pięć osób: 49-letnia kobieta, dwójka dzieci w wieku 5 i 7 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 24 i 34 lat. Osoby dorosłe opuściły placówki medyczne, dzieci pozostały w szpitalu na obserwacji. Policjanci wyjaśniają wszelkie okoliczności i przyczynę tego zdarzenia.

- Ostrzegamy przez „cichym zabójcą” jakim jest tlenek węgla. Dbając o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich należy sprawdzić drożność wentylacji, a także wyposażyć mieszkanie w czujnik tlenku węgla. Jeśli łazienka wyposażona jest w piecyk gazowy, należy zachować czujność ponieważ może dojść do nagromadzenia tlenku węgla podczas kąpieli. Tlenek węgla jest gazem bezwonnym i bezbarwnym, więc ludzie go nie wyczuwają, natomiast czujnik wykryje nawet niewielkie jego stężeniu i natychmiast zasygnalizuje to alarmem - apelują policjanci.