Co w polskich sklepach kupują amerykańscy żołnierze? Dla nich zamawiają całe palety

Podwójne utonięcie w Rudnej Małej. To już czarna seria

Wakacje ledwo co się zaczęły, a na Podkarpaciu doszło do kolejnego dramatu związanego z utonięciem. Wczoraj w Jeziorze Solińskim zginął mężczyzna, który pływał na łodzi z napędem elektrycznym. Mężczyzna miał 59 lat i pochodził z powiatu krośnieńskiego. W piątek, 5 lipca wydarzyła się jeszcze większa tragedia. PAP podaje, że w miejscowości Rudna Mała (powiat rzeszowski) utonęło dwóch mężczyzn. Do zdarzenia doszło około godz. 15.30.

- W pewnym momencie do wody wszedł jeden z nich, za nim wszedł drugi z mężczyzn. Obaj zniknęli pod wodą. Świadkowie próbowali ich ratować, ale woda była zbyt mętna - przekazała PAP podkom. Magdalena Żuk, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Trwa ustalanie tożsamości obu mężczyzn. Poniżej dalsza część artykułu.

Samochód porwał nurt potoku. Tragiczna śmierć kierowcy

Bezpieczeństwo nad wodą. O tym trzeba pamiętać

Podkarpaccy policjanci przypominają najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa nad wodą:

korzystając z kąpielisk, do wody wchodźmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych i nadzorowanych przez osoby do tego uprawnione,

stosujmy się do poleceń wydawanych przez ratowników,

nigdy, nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu,

nie wchodźmy do wody zaraz po opalaniu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności,

nigdy nie pozwalajmy, aby dziecko samo weszło do wody, pamiętajmy, że nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze musi czuwać ktoś dorosły,

nie skaczmy do wody z dużej wysokości - takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy lub kręgosłupa,

dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających, powinny mieć na sobie założony kapok.

Sonda Czy wiesz jak pomóc tonącej osobie? Tak Nie