Jest opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ihora M. Nowe fakty o nożowniku z klasztoru

Ihor M. z objawami choroby psychicznej. Jest opinia biegłych

W najbliższym czasie prokuratura nie będzie prowadzić czynności z udziałem Ihora M., podejrzanego o atak nożem w kościele na terenie Opactwa w Jarosławiu na Podkarpaciu. Według opinii biegłych psychiatrów mężczyzna przejawia objawy choroby psychicznej.

- Mamy już opinie biegłych psychiatrów. Psychiatrzy stwierdzili, że opiniowany Ihor M. w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego – przekazała Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.

Prokuratura sformułowała zarzuty. 31-latek przebywa w szpitalu

Jak przekazywała prokuratura w piątek po godz. 10, wobec 31-letniego obywatela Ukrainy sformułowano już zarzuty dotyczące zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Za takie czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna nie usłyszał jednak jeszcze zarzutów, ponieważ wymaga opieki medycznej. Jeszcze w piątek odbędzie się sekcja zwłok księdza, który zginął w kościele.

Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 24 września, na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ul. Benedyktyńskiej. Napastnik zaatakował nożem pięć osób – czterech mężczyzn i kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 65-letni ksiądz Stanisław.

Ihor M. został zatrzymany przed kościołem

Ihor M. został zatrzymany przez policję, a następnie przewieziony do szpitala, gdzie pozostawał pod nadzorem funkcjonariuszy. Mężczyznę zatrzymano na zewnątrz kościoła. W chwili zatrzymania nie stawiał oporu. Prokuratura potwierdziła wcześniejsze ustalenia dziennikarza „Super Expressu”, według których Ukrainiec nie przekroczył granicy w Korczowej z powodu nieważnego ubezpieczenia OC. Z Korczowej został przewieziony prywatnym samochodem do Jarosławia. Nie wiadomo jednak, gdzie dokładnie wysiadł – bezpośrednio w pobliżu klasztoru czy w innym miejscu, skąd następnie dotarł tam pieszo.

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