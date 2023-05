Kamil miał tylko 17 lat, kiedy zginął. Napis na jego grobie sprawia, że serce pęka

Policjantka przyjechała do pracy pijana. Co dalej z funkcjonariuszką z Lubaczowa?

Jak udało się nam ustalić, Kamil miał odebrać sobie życie przez powieszenie się na drążku do ćwiczeń, znajdującym się w jego pokoju. Ciało nastolatka miał znaleźć jeden z członków rodziny, a pracujący na miejscu śledczy wykluczyli udział osób trzecich. Po zdarzeniu Mariusz Krzywonos z leżajskiej policji potwierdził w rozmowie z nami, że 18 maja 2022 roku doszło do zdarzenia, w którym śmierć poniósł 17-latek, a śledztwo w tej sprawie prowadzi tamtejsza prokuratura. Postępowanie prokuratorskie było prowadzone z art. 151 KK - Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Po roku trwającego postępowania śledczy przekazali informację o jego zakończeniu.

- Postępowanie zarejestrowane w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku pod sygn. akt (...) zostało zakończone wydaniem w dniu 26 kwietnia 2023 r. postanowienia o umorzeniu śledztwa wobec stwierdzenia braku podstaw do przyjęcia, że zostały zrealizowane znamiona jakiegokolwiek typu czynu zabronionego określonego w przepisach karnych - poinformował prokurator Mariusz Żabicki, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Leżajsku.

Siedemnastolatek spoczął na cmentarzu komunalnym, gdzie rok po jego śmierci mogiłę zdobi biały aniołek i chwytający za serce napis: "Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość jest nieśmiertelna".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Mija rok od śmierci Kamila z Leżajska. Prokuratura zakończyła śledztwo