Kolejna porodówka na Podkarpaciu do zamknięcia! Dramatyczna sytuacja

Wojciech Kulig
2026-03-30 20:58

Nad oddziałem położniczym i neonatologicznym w Nowej Dębie zawisły czarne chmury. Placówka może zostać zamknięta z powodu wysokich kosztów i małej liczby urodzeń. To kolejny taki przypadek na Podkarpaciu, gdzie w ostatnim czasie zniknęło już kilka porodówek.

Autor: Pexels.com zdj. ilustracyjne

Przyszłość oddziału położniczego i neonatologicznego w szpitalu w Nowej Dębie stoi pod dużym znakiem zapytania. Pojawiły się poważne obawy, że placówka w najbliższych tygodniach może zostać całkowicie zlikwidowana. Jeśli czarny scenariusz się sprawdzi, będzie to kolejny cios dla przyszłych rodziców w województwie podkarpackim.

Demografia i finanse. Dlaczego porodówka w Nowej Dębie ma zniknąć?

Głównymi przyczynami rozważanej likwidacji są czynniki ekonomiczne oraz pogłębiający się niż demograficzny. Utrzymanie oddziałów staje się zbyt drogie w stosunku do malejącej liczby porodów. Tę trudną sytuację potwierdzają władze powiatu.

- Po analizie kosztowej stwierdziliśmy, że jednak neonatologia i położnictwo ciągnie ten szpital w dół. Też jest czynnik demograficzny. Nie ma szans, przynajmniej w perspektywie kilku lat, że ta sytuacja się zmieni

- mówi Radiu Eska wicestarosta tarnobrzeski Wojciech Śmiech.

Ostateczna decyzja w sprawie przyszłości porodówki w Nowej Dębie ma zostać podjęta jeszcze w kwietniu.

Polecany artykuł:

Tragiczny wypadek na drodze S19! Kierowca jechał pod prąd. Nie żyje jedna osoba

To już plaga na Podkarpaciu. Gdzie jeszcze zamknięto oddziały?

Nowa Dęba nie jest odosobnionym przypadkiem. Problem znikających oddziałów położniczych na Podkarpaciu narasta od dłuższego czasu. W ostatnich latach z mapy regionu zniknęły porodówki w Lesku, Sanoku, Ustrzykach Dolnych, Nisku i Leżajsku. Na problem zwraca uwagę portal rzeszow-news.pl, który alarmuje o skali zjawiska.

"Porodówki znikają z Podkarpacia. Lesko, Sanok, Przeworsk, Ustrzyki Dolne, Leżajsk, Nisko, a za chwilę Nowa Dęba. To lista porodówek, które już nie funkcjonują. By urodzić dziecko, trzeba przebyć coraz więcej kilometrów. W ostatnim czasie zamknęło się aż sześć oddziałów położniczych i neonatolicznych, a lista wciąż rośnie." - czytamy na portalu. 

Ogólnopolski problem i dramatyczny spadek urodzeń

Sytuacja w szpitalach powiatowych jest odzwierciedleniem ogólnokrajowego kryzysu demograficznego. Dane są alarmujące. Podczas gdy w latach 80. w Polsce rodziło się ponad 700 tys. dzieci rocznie, w 2022 roku było to już tylko 305 tys., a szacunki na 2024 rok wskazują na zaledwie 252 tys. urodzeń. Niska liczba porodów bezpośrednio wpływa na finanse szpitali. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za konkretne procedury, a gdy porodów jest mało, oddziały stają się nierentowne, mimo że wciąż generują stałe koszty związane z utrzymaniem personelu i infrastruktury. Według danych portalu Rynek Zdrowia, tylko od stycznia 2024 r. do lipca 2025 r. z powodu nierentowności zlikwidowano w Polsce co najmniej 19 oddziałów położniczych.

Polecany artykuł:

Rodzice myśleli, że zaspał. Tragiczna śmierć 13-latka na Podkarpaciu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODKARPACIE
PORÓD