Weekend w Rzeszowie z coraz wyższą temperaturą. Niedziela przyniesie deszcz

Pogoda w Rzeszowie: 29-31 maja

Nadchodzący weekend w Rzeszowie upłynie pod znakiem rosnącej temperatury, ale też zmieniającej się aury. Piątek przywita mieszkańców słońcem i niewielkim zachmurzeniem, sobota przyniesie więcej chmur, a niedziela, choć najcieplejsza, będzie już deszczowa. Wiatr przez cały weekend utrzyma się na podobnym, umiarkowanym poziomie.

Chłodny i pogodny piątek

Weekend rozpocznie się w Rzeszowie bardzo przyjemną pogodą. W piątek, 29 maja, na niebie pojawi się niewiele chmur, co pozwoli cieszyć się słońcem. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 18 stopni Celsjusza. Trzeba jednak przygotować się na bardzo chłodną noc, podczas której temperatura spadnie do zaledwie 4 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s, a prognozy nie przewidują żadnych opadów.

Cieplejsza, ale pochmurna sobota

Sobota, 30 maja, przyniesie zauważalne ocieplenie, zwłaszcza w nocy. Najniższa temperatura wyniesie około 8 stopni, będzie więc znacznie cieplej niż dzień wcześniej. W ciągu dnia słupki rtęci powędrują do niemal 19 stopni. Zmieni się jednak wygląd nieba – prognozowane jest duże zachmurzenie, które zdominuje krajobraz. Mogą pojawić się symboliczne opady deszczu, ale ich suma będzie znikoma. Wiatr pozostanie na poziomie około 4 m/s.

Niedziela z deszczem i najwyższą temperaturą

Ostatni dzień weekendu, 31 maja, będzie w Rzeszowie najcieplejszy. Temperatura maksymalna osiągnie blisko 20 stopni Celsjusza, a noc z temperaturą około 13 stopni również będzie bardzo łagodna. To ocieplenie wiąże się jednak z nadejściem opadów. Prognozowany jest słaby deszcz, który może towarzyszyć mieszkańcom przez część dnia. Wiatr nie zmieni znacząco swojej siły, osiągając prędkość około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie?

Słoneczna aura w piątek zachęca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. To idealny moment na spacer po parkach czy dłuższą wycieczkę rowerową. Sobota, choć pochmurna, nadal będzie ciepła i w większości sucha, co wciąż pozwala na aktywności na zewnątrz. Z kolei niedzielna prognoza ze słabymi opadami deszczu może skłonić do poszukania alternatyw pod dachem. To dobra okazja, by odwiedzić obiekty kulturalne albo spędzić czas w jednej z klimatycznych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather