Przy polskim zamku można zobaczyć ten niezwykły okaz. Właśnie kwitnie! Jest jak nie z tego świata i wydziela zapach gnijącego mięsa

Ta intrygująca roślina, o egzotycznym wyglądzie i mrocznej reputacji, przybyła do nas z południa Europy i skrywa w sobie sekret, który może zmrozić krew w żyłach. Nie tylko jej wygląd budzi podziw, ale przede wszystkim unikalna, wręcz drapieżna strategia przetrwania, która polega na wabieniu owadów do wnętrza kwiatu. Co więcej, smocza lilia to roślina nie tylko fascynująca, ale i potencjalnie niebezpieczna dla ludzi i zwierząt, dlatego pracownicy ogrodów zamkowych apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. W tym roku kwitnienie jest wyjątkowo obfite, co czyni wizytę w Łańcucie absolutnie obowiązkową, ale pamiętajcie – podziwiajcie ją z daleka, bez dotykania!

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym i wyjątkowo udanemu zimowaniu, te rzadkie egzotyczne kwiaty przetrwały mrozy w doskonałej kondycji.

Smocza lilia: Kwiat, który więzi owady i wabi zapachem zgniłego mięsa

Nazwa drakunkulusa zwyczajnego nie jest przypadkowa. Zarówno polska, jak i łacińska nomenklatura nawiązuje do wizerunku smoka lub węża, co doskonale oddaje jego nieco przerażającą, ale fascynującą sylwetkę. Jednak prawdziwa intryga kryje się w jego unikalnej strategii przetrwania. Aby zapewnić sobie zapylenie, smocza lilia posługuje się niezwykłą, a dla niektórych obrzydliwą metodą. Roślina ta wydziela bowiem intensywną woń, która do złudzenia przypomina zapach zgniłego mięsa. Ten odór, wyczuwalny szczególnie mocno w pierwszym dniu kwitnienia, ma za zadanie zwabić konkretne gatunki owadów – głównie muchy i chrząszcze, które zazwyczaj składają jaja w padlinie.

Gdy niczego niepodejrzewające owady zbliżą się do kwiatu, wpadają w jego pułapkę. Wnętrze smoczej lilii staje się dla nich prawdziwym więzieniem. Są one przetrzymywane w kwiecie przez całą noc, uniemożliwiając im ucieczkę. Dopiero nad ranem, kiedy ich ciała są już dokładnie oblepione pyłkiem, roślina łaskawie je uwalnia, aby mogły przetransportować cenne ziarna na inne okazy. To brutalna, ale niezwykle skuteczna metoda rozmnażania, która czyni drakunkulusa zwyczajnego jednym z najbardziej intrygujących mieszkańców ogrodów zamkowych.

Chociaż smocza lilia zachwyca i fascynuje, warto pamiętać o jej ciemnej stronie. Jak informują pracownicy ogrodów Zamku w Łańcucie, roślina ta zawiera indol, co czyni ją trującą dla kręgowców. Przypisuje się jej nawet właściwości odstraszania gryzoni. Co więcej, bezpośredni kontakt z jej korzeniami może wywołać silne podrażnienia skóry. Dlatego też, spacerowicze i turyści proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. „Apelujemy o podziwianie tych niezwykłych okazów bez ich dotykania” – podkreślają pracownicy ogrodów.