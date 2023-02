Koniec roku szkolnego 2023. Kiedy zaczną się wakacje? Zakończenie roku szkolnego szybciej, niż w poprzednich latach?

Zakończenie roku szkolnego 2023 wypada wcześniej, niż w poprzednich latach! To doskonała wiadomość dla uczniów, którzy każdego roku z utęsknieniem czekają na wakacje. Rok szkolny 2022/2023 zakończy się w kwietniu dla maturzystów i w czerwcu dla pozostałych roczników. Kiedy dokładnie rozpoczną się wakacje 2023?

Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2023

Maturzyści kończą rok szkolny wcześniej, niż pozostałe klasy z uwagi na egzaminy maturalne, które czekają na nich w maju. Zakończenie roku szkolnego wypada co roku w ostatni piątek kwietnia. Kiedy koniec roku szkolnego dla maturzystów 2023? Powinni być zadowoleni, ponieważ koniec roku szkolnego 2023 nastąpi dla nich 28 kwietnia (piątek). To dobra wiadomość, ponieważ w poprzednich latach wakacje maturzystów od szkoły zaczynały się później - w 2022 roku było to 29 kwietnia, a w 2021 roku 30 kwietnia. Jak wiadomo, maturzystów czeka później jeszcze matura, ale krótszy rok szkolny może być dla nich osłodą przed tym trudnym czasem.

Kiedy kończy się rok szkolny 2022/2023?

Czy uczniowie pozostałych klas również mają powody do radości, a wakacje rozpoczną się dla nich wcześniej, niż w poprzednich latach? Okazuje się, że tak! Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 wypada w piątek 23 czerwca. Termin ten dotyczy również uczniów 8 klas szkół podstawowych, mimo, że egzaminy 8-klasisty zaplanowane są na 23-25 maja. Przypomnijmy, w 2022 rok szkolny zakończył się w 24 czerwca. Mało tego, być może powodów do świętowania będzie więcej, a wakacje jeszcze dłuższe. W kalendarzu na 2023 rok 1 września wypada bowiem w piątek, co oznacza, że uczniowie być może wrócą do szkół na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 dopiero w poniedziałek, 4 września 2023.

