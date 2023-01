Koszulka Roberta Lewandowaskeigo z autografem na podkarpackich licytacjach dla WOŚP! [ZDJĘCIA]

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 31! W niedzielę (29 stycznia) w całej Polce pojawią się wolontariusze, którzy będą zbierać datki do puszek. Od wielu lat finałom WOŚP towarzyszą także przeróżne akcje internetowe i eventy które wspomagają najsłynniejszą polską Orkiestrę. Na Podkarpaciu również jest mnóstwo podobnych akcji. W 2023 r. WOŚP gra pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!" Co roku aukcje na swoim profilu facebookowym prowadzi także przeworszczanin Tomasz Majba. Obecnie ma już ponad 80 różnych licytacji w których można wygrać usługi od lokalnych przedsiębiorców, wyjazdy do hoteli, gadżety, kwiaty, wejściówki na koncerty i do teatru, kolacje, kebaby, ubrania, pamiątki sportowe (m.in. koszulka z autografem Bogdana Wenty), książki z autografem... Każdy znajdzie coś dla siebie, o c warto walczyć! Wśród przedmiotów pojawiła się też prawdziwa perełka. Oryginalna koszulka Kapitana naszej reprezentacji z Mundialu w Katarze, który odbył się w 2022 roku z autografem Roberta Lewandowskiego potwierdzonym certyfikatem.

Na profilu Radnego Rady Miasta Tomasza Majby, który co roku wspiera WOŚP i organizuje licytacje w piątek wieczorem (27/01/2023) pojawiła się licytacja wyjątkowa:

"Licytacja nr 80 Koszulka Reprezentacji Polski z numerem 9 z podpisem Robert Lewandowskiego!Oryginalna koszulka Kapitana naszej reprezentacji z Mundialu w Katarze z autografem potwierdzonym certyfikatem - prezent od Marek Pieniazek. Zakończenie licytacji 29.01.2023 około godziny 20:00 Start? Tu nie ma kwoty początkowej Powodzenia!"- napisał założyciel przeworskich licytacji.

Koszulkę Roberta Lewandowskeigo można licytować w komentarzach na profilu Tomasza Majby TUTAJ. Zwycięzca wpłaca deklarowana kwotę na e-skarbonkę radnego wolontariusza, lub bezpośrednio na konto WOŚP i wysyła potwierdzenie. Może 9 Roberta przyniesie komuś szczęście jak naszemu najlepszemu piłkarzowi? Na pewno będzie to nie lada gratka dla fanów futbolu, tylko trzeba się spieszyć, bo koniec licytacji podczas orkiestrowego światełka do nieba już w najbliższą niedzielę!