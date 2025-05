Krosno. Wypadek w czasie zawodów na lotnisku. Kierowca wjechał w tłum ludzi

Aktualizacja godz. 13.53

Na miejscu wypadku opatrywanych było 14 osób, z czego co najmniej 3 przetransportowano do szpitala - przekazał naszej redakcji st. bryg. Marcin Betleja, rzecznik KW PSP. Na miejscu cały czas trwają działania służb ratowniczych, które koordynują ratownicy medyczni. Bierze w nich udział prawie 30 strażaków z 9 zastępów straży pożarnej. Do wypadku doszło ok. godz. 12.30.

- Jedna z poszkodowanych osób jest nieprzytomna - dodaje Betleja.

Aktualizacja godz. 13.34

Jak przekazał "Super Expressowi" rzecznik policji w Krośnie, kierowca, który wjechał w tłum ludzi, ma 27 lat. Poszkodowanych zostało 11 osób, a na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wcześniej pisaliśmy:

Co najmniej 14 osób miało zostać poszkodowanych w wypadku na lotnisku w Krośnie - poinformował serwis Remiza.pl. W niedzielę, 25 maja, odbywa się tam impreza motoryzacyjna, a jednym z punktów programu był wyścig na 1/4 mili. Jak widzimy na udostępnionym na platformie X wideo, jeden z kierowców stracił w czasie zawodów panowanie nad autem i wjechał w tłum ludzi, którzy obserwowali całe zmagania.

- Potwierdzam, że w czasie imprezy motoryzacyjnej doszło do wypadku, ale nie znamy jeszcze szczegółów zdarzenia. Zbieramy informacje, które powinniśmy przedstawić w ciągu najbliższych kilkunastu lub kilkudziesięciu minut - powiedział "Super Expressowi" podkomisarz Paweł Buczyński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Krośnie.

Co najmniej 14 osób zostało poszkodowanych w wypadku podczas wyścigu na 1/4 mili na lotnisku w Krośnie. pic.twitter.com/E82Y7noHWi— Remiza.pl (@remizacompl) May 25, 2025