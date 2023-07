Krystian wjechał samochodem do rzeki. Spoczął w grobie razem z mamą. Ten gest wyciska łzy

Krystian K. mieszkał w Gniewczynie w powiecie przeworskim. Był ojcem dwóch chłopców. Rozwiódł się z żoną, ale bardzo kochał swoje dzieci. Rodzina mężczyzny to ludzie znani w okolicy. O samym Krystianie miejscowi wypowiadają się w różny sposób. Wielu jego znajomych zwraca uwagę, że 37-latek z pasją łowił ryby w prywatnym stawie swojej rodziny, który był usytuowany około kilometra od domu.

Niestety, nie wszystko w jego życiu układało się po jego myśli. Mężczyzna wychodząc z domu 21 lipca 2022 roku wziął kluczyki do samochodu i nie wrócił... Kiedy jego nieobecność się przedłużała, a telefon nie odpowiadał, rodzina powiadomiła policję o zaginięciu mężczyzny.

– Rodzina 37-letniego mieszkańca gminy Tryńcza zgłosiła zaginięcie mężczyzny, który wyjechał z domu i nie powrócił. Komisariat Policji w Sieniawie od razu podjął czynności, które miały na celu ustalenie miejsca pobytu zaginionego. Poszukiwania trwały do późnych godzin wieczornych. Kolejnego dnia rano wznowiono działania. Strażacy z PSP Przeworsk wraz ze specjalną grupą dronową przeszukiwali zbiorniki wodne. Podczas działań w Gniewczynie Łańcuckiej dron na terenie jednego z prywatnych stawów pod taflą wody wykrył samochód – relacjonował po zdarzeniu Mariusz Czyrny z przeworskiej policji. W pojeździe ujawniono ciało poszukiwanego Krystiana K.

Tragiczna śmierć Krystiana

Znajomi nie mają wątpliwości, że 37-latek mógł do stawu wjechać celowo, by odebrać sobie życie. Według sąsiadów mężczyzna nie mógł sobie poradzić z problemami, które go przytłaczały. Jaka była dokładna przyczyna śmierci? Na to pytanie odpowiedzi szukała przeworska prokuratura. Ustalenia śledczych wykazały, że nikt nie przyczynił się do śmierci Krystiana K., zatem sprawę zakończono.

- Prokuratura Rejonowa w Przeworsku nadzorowała śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieustalonym dniu, pomiędzy 21 a 23 lipca 2022 r. w Gniewczynie Łańcuckiej nieumyślnego spowodowania śmierci Krystiana K., tj. o przestępstwo z art. 155 Kodeksu Karego.( Art. 155. - Nieumyślne spowodowanie śmierci - Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5- przyp. autora). Postępowanie zostało zakończone wydaniem w dniu 21 listopada 2022 r. postanowienia o umorzeniu śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego. Postanowienie to jest prawomocne - poinformowała nas Magdalena Kurpiel zastępca Prokuratora Rejonowego z Przeworska.

Krystian K. spoczął w grobie ze swoją mamą. Na mogile wśród lampionów w których połyskują świeczki, jest znicz z podpisem: "Kochany Tato. Chociaż dzisiaj nie mogę przytulić się do Ciebie wiem, że mnie słyszysz przebywając w niebie" Z nagrobnej tablicy z wielkiej fotografii patrzy Krystian K. w swoim ślubnym garniturze, który delikatnie się uśmiecha,

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie śmierci Krystiana K. z Gniewczyny