Krztusiec wraca. Coraz więcej zachorowań na Podkarpaciu. Alarmujące dane

Jak wynika z informacji przekazanych przez Podkarpacki NFZ, w 2023 roku w województwie podkarpackim odnotowano 27 przypadków zachorowań na krztusiec. Niestety, rok później liczba zachorowań znacząco wzrosła - w 2024 roku były to aż 1057. W samym Rzeszowie liczba chorych wzrosła ze 3 do 215.

Wydaje się, że krztusiec to choroba, o której zdążyliśmy już zapomnieć. Jednak coraz częstsze podróże do i z Polski, szczególnie, do krajów z innym kalendarzem szczepień a także coraz częstsze rezygnacje ze szczepień to powody powrotu choroby.

- W 2023 roku na terenie naszego województwa zanotowano 27 przypadków tej choroby, a w samym Rzeszowie tylko 3. Ubiegły rok to jednak olbrzymi wzrost! Wszystko zaczęło się w kwietniu 2024 roku. Zanotowano wtedy 35 zarażeń czyli więcej niż w całym poprzednim roku. A kolejne miesiące to same zwiększenia liczby chorych. Rekordowy był październik z niemal dwustoma chorymi. Cały rok 2023 to 27 chorych, ale cały 2024 rok to aż 1057 chorych. W samym Rzeszowie cały rok 2023 to 3 chorych, ale cały 2024 rok to już 215 chorych - czytamy w informacji przygotowanej przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie.

Krztusiec. Jak się chronić przed zakażeniem?

- Choroby zakaźne nie znikną tylko dlatego, że przestaniemy w nie wierzyć. Nie mają dla nich znaczenia granice krajów, ale jest jednak skuteczna przed nimi ochrona – szczepienia, które istnieją od bardzo długiego czasu, i z których zdecydowana większość z nas korzystała będąc dzieckiem czy nastolatkiem – mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ.

Przed chorobą chronią szczepionki, które są bezpłatne w ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych dla wszystkich dzieci. Dodatkowo od 15 października ubiegłego roku, kobiety w ciąży mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw krztuścowi w przychodniach.

Krztusiec to choroba, która atakuje układ oddechowy. Jest chorobą zakaźną, a źródłem zakażenia jest człowiek chory. Do zarażenia dochodzi drogą powietrzno-kropelkową. Typowy objaw to u niemowląt i dzieci napadowy, tzw. „szczekający” kaszel z wydzielaniem lepkiej wydzieliny, natomiast u osób dorosłych to przewlekły kaszel.

- Internet jest dobrym źródłem wiedzy, ale kluczowe jest korzystanie z informacji wiarygodnych, a nie anonimowych za którymi nie stoi żaden autorytet – mówi rzecznik. Jeśli szukacie kompletu danych w sprawie szczepień i chorób zakaźnych, polecam stronę internetową Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Rzeszowie. Obejrzyjcie też (na dole strony) nagrania wideo z Ekspertami w ramach akcji #IGŁOwaSpokojna.