Finał WOŚP 2025 w Rzeszowie. Koncerty, program. Co będzie działo się na Rynku?

Jak co roku, również tym razem na rzeszowskim rynku odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę 26 stycznia 2025 finał WOŚP w Rzeszowie rozpocznie się korowodem wolontariuszy. Będą oni zbierać datki do puszek w całym mieście. Zaplanowano również koncerty, gwiazdą wieczoru będzie WaluśKraksaKryzys. O godz. 20.00 nie zabraknie Światełka do nieba. Jeszcze przed rozpoczęciem finału na rzeszowskim Rynku odbędzie się o objazdowy finał WOŚP Sztabu #4114 zabytkowymi pojazdami. Zaplanowano przejazd na trasie Tyczyn-Rzeszów-Kolbuszowa.

12:00 – zbiórka w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 31, Tyczyn (hala przy dawnym gimnazjum).

12:30 – wyjazd z Tyczyna

13:30 – zbiórka na ul. Mickiewicza (dojazd do rynku)

14:00 – wymarsz na rynek w Rzeszowie

14:30 – wyjazd do Kolbuszowej

15:10 - 15:30 – meta w Kolbuszowej na finale WOŚP Sztabu #108 - Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej - ul. Jana Pawła II 8

WOŚP w Rzeszowie 2025. Program

14:00 - 18:00, rzeszowski Rynek

START: korowód wolontariuszy spod okrągłej kładki im. WOŚP na Rynek ​

21. Brygada Strzelców Podhalańskich

Rzeszowski Dom Kultury - Cudotwórnia z sercem

Żużlowcy ZKS Stal Rzeszów

Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego

Związek Kynologiczny w Polsce oddział Rzeszów

Rzeszowski Klub Morsów Sopelek

Steel Roses MC Rzeszów

Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

senSDance Akademia Tańca Jazzowego

Występy wokalne Agaty i Olgi Widlarz

Szkoła tańca PW Dance

Pokazy Acro Fit Kid Rzeszów

Mini Brain Academy

Rzeszowskie Piwnice

Łazik marsjański, Bolid Formuły 1 oraz inne atrakcje (Koła Naukowe z Politechniki Rzeszowskiej)

Centrum Młodzieży w Rzeszowie - Pracownia Minecraft i Druku 3D oraz Hobbistycznie.pl

Koncerty, rzeszowski Rynek

16:00 Red Zone

16:45 Gar Wolanda

17:30 Cops

18:15 Vixen

19:30 WaluśKraksaKryzys

20:00, rzeszowski Rynek - Światełko do Nieba - pokaz świetlno-muzyczny

20:10 - 20:30 WaluśKraksaKryzys - ciąg dalszy koncertu

WOŚP 2025. Dla kogo zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?

To już 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Motywem przewodnim jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. WOŚP w 2025 roku gra dla onkologii i hematologii dziecięcej! W ciągu 32 finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliardy złotych i kupiła 74,5 tysiąca urządzeń.

