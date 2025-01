Taki koncert kolęd zdarza się rzadko. Śpiewali i grali pod różańską ruchomą szopką

Koncert pod ruchomą szopką w Różance

Co roku w okresie świątecznym do Różanki w powiecie strzyżowskim przyjeżdżają tłumy, by podziwiać ruchomą szopkę pana Stanisława Strzępka. Drugiej takiej nie ma! Oprócz figur takich jak Święta Rodzina, czy Trzej Królowie, zobaczyć możemy tu sprzęty gospodarskie, używane przed laty na wsi. Dodatkowo, szopka jest ruchoma. Zdecydowanie drugiej takiej w Polsce nie znajdziecie.

Tym razem pod szopką odbył się koncert grupy śpiewaczej Barwy Jesieni. Mieszkańcy wsi zebrali się na wspólne kolędowanie. Z każdą chwilą pojawiało się więcej osób. Szczególnie podobało się dzieciom.

- Tak bardzo mi się tu podoba. Ja bym tu mogła zostać do nocy! - słyszymy jedną z dziewczynek.

Grupa śpiewacza Barwy Jesieni działa przy Domu Kultury Sokół w Strzyżowie od 2007 roku. Każdego roku zespół można usłyszeć na przynajmniej 20 koncertach. Zespół bierze udział w przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych. Grupa ma za sobą również zagraniczne występy - na Litwie, Łotwie i Słowacji.

Niezwykła szopka

Szopka w Różance powstała w 2015 roku, ale co roku wygląda nieco inaczej. Pan Stanisław Strzępek dba, by co sezon pojawiło się w niej coś nowego. Oprócz standardowych postaci, jakie możemy zobaczyć w każdej szopce, zobaczymy tu przedstawicieli różnych zawodów uprawianych dawniej na wsi. Jest kowal, jest stolarz. Można też podpatrzeć jak dawniej wypiekało się chleb, czy robiło masło. Co ważne, postacie w szopce są naturalnych rozmiarów. W tym roku nowością są żywe zwierzęta. Zobaczyć można króliki, kury, gęsi, a nawet papugi!

Szopka w Różance. Godziny otwarcia

Wciąż jest jeszcze szansa na zobaczenie szopki na własne oczy - otwarta będzie jak co roku - do 2 lutego. Można ją odwiedzać w godz. 9.00-20.00. To nieco krócej, niż w poprzednich latach, jednak skrócone godziny są podyktowane troską o zwierzęta.

Jak znaleźć szopkę w Różance? W mapach Google wystarczy wpisać "Ruchoma szopka".