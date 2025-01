Rzeszowscy lekarze wykonali specjalistyczne operacje w Ukrainie

W domku letniskowym znaleziono zwłoki z raną postrzałową głowy. Co tam się wydarzyło?

W ostatnich dniach Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie pochwalił się w swoich mediach społecznościowych niezwykłym wydarzeniem. Dr n. med. Robert Staroń, kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i dr n. med. Łukasz Krupa, kierownik Centralnej Pracowni Endoskopowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (USK w Rzeszowie) przeprowadzili operacje we Lwowie.

Najlepsi specjaliści udali się do targanego wojną kraju, by przeprowadzić zabiegi ratujące życie. Te były częścią Lviv Live Endoscopy – największych i najważniejszych warsztatów endoskopowych w Ukrainie. Lekarze z rzeszowskiego szpitala USK w Rzeszowie z medyczną misją do ogarniętej wojną Ukrainy po raz pierwszy i od razu przeprowadzili dwa zabiegi. Operacje były transmitowane online, dzięki czemu inni lekarze mogli obserwować rzeszowskich specjalistów.

-Pierwszemu pacjentowi wykonali cystogastrostomię torbieli trzustki. – Jest to skomplikowana procedura, tłumaczy dr Łukasz Krupa. – Pacjent miał w brzuchu ogromny zbiornik (pseudotorbiel), który powstał w wyniku ostrego zapalenia trzustki. Endoskopowo, małoinwazyjnie połączyliśmy zainfekowany zbiornik z żołądkiem. Dzięki temu treść ropna spłynęła do żołądka. Procedura trwała kilkanaście minut i niebawem pacjent wróci do zdrowia. Cystogastrostomia jest skuteczną metodą leczenia pozapalnych torbieli trzustki- tłumaczył medyk.

Druga operacja miała wyglądać podobnie. – Podczas zabiegu okazało się, że prawdopodobnie był to nowotwór torbielowaty i wychwyciliśmy ten problem -wyjaśnia dr Robert Staroń. – Natomiast, gdybyśmy drenowali płynową część, pacjent mógłby mieć rozsiew takiego nowotworu. Jeśli biopsja potwierdzi nasze przypuszczenia, konieczna będzie operacja -podsumował lekarz.

W odbywających się we Lwowie warsztatach uczestniczyło około 750 lekarzy, większość z nich stacjonarnie. Część wykładów została przeprowadzona w formie hybrydowej; organizatorzy łączyli się między innymi z ośrodkami w Japonii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych czy Izraelu.

– Wyjazd do Ukrainy, to dla nas duże wydarzenie. W kraju toczy się wojna, stąd zorganizowanie tych warsztatów to ogromne i trudne przedsięwzięcie, które wymaga pracy i zaangażowania wielu osób. Solidaryzujemy się z kolegami z Ukrainy i dlatego tam pojechaliśmy- mówił dr Robert Staroń.

Zabiegi i wykłady

Poza zabiegami, lekarze z USK w Rzeszowie poprowadzili wykłady, dotyczące terapeutycznej endosonografii. – Chcemy szkolić się od najlepszych i dlatego zaprosiliśmy lekarzy z Polski - mówi dr Nazar Bula, kierownik Pracowni Endoskopowej we Lwowskim Regionalnym Klinicznym Szpitalu, organizator konferencji. – Chirurgia małoinwazyjna rozwija się w ogromnym tempie i dzięki tym warsztatom możemy, pomimo wielu problemów z jakimi się zmagamy, być na bieżąco. Wierzę, że jak skończy się wojna, to takie warsztaty we Lwowie będą odbywać się na bieżąco.

W Lviv Live Endoscopy poza rzeszowskimi gastroenterologami uczestniczyło jeszcze dwóch lekarzy z Polski: dr n. med. Piotr Wosiewicz, kierownik Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz dr hab. n. med. Krzysztof Kurek, kierownik Pracowni Endoskopii w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Zauważyć należy, że rzeszowscy lekarze mają ogromne doświadczenie w zabiegach jakie wykonywano u naszych sąsiadów, gdyż w USK w Rzeszowie w ciągu roku wykonywanych jest 8-9 tys. endoskopii rocznie, z czego znacząca część to zabiegi terapeutyczne. Placówka ta specjalizuje się w zabiegach na drogach żółciowych i trzustce. Wykonywanych jest ponad 1300 zabiegów cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) oraz podobna liczba endosonografii diagnostycznych (z biopsją lub bez biopsji). Kolejną grupą są zabiegi terapeutyczne endosonograficzne: drenaże zbiorników okołotrzustkowych – ok. 70-80 / rok i drenaże dróg żółciowych z zastosowaniem endosonografii (EUS; hepaticogastrostomia i cholechoduostomia) – ok. 50-60 zabiegów na rok.

Co ważne i nobilitujące w USK w Rzeszowie leczą się także pacjenci spoza województwa podkarpackiego, a na szkolenia przyjeżdżają lekarze z całej Polski. W skali całego kraju, wynik ten stawia Klinikę w ścisłej czołówce wykonanych zabiegów w ubiegłym roku.

