Kupił pierogi ruskie w Solinie. Pokazał talerz i paragon „Nie wiem czy kredytu nie wezmę”

Zmęczony "paragonami grozy" z wakacyjnych kurortów? Przewodnik z Soliny zaskoczył internautów rachunkiem, który burzy stereotypy!

Bartłomiej Machowski opublikował paragon za pierogi ruskie z Soliny – ich cena to 21,60 zł.

Jego żartobliwy komentarz o "kredycie" wywołał falę porównań i pytań

Bartłomiej Machowski przewodnik górski po Bieszczadach opublikował filmik z talerzem pierogów i paragonem. Cena za pierogi ruskie z cebulką? 21,60 zł – tak wynika z paragonu. Przewodnik postanowił zażartować z informacji o „paragonach grozy”, jakie często docierają z różnych stron Polski.

Solina i dzisiejszy paragon grozy. Nie wiem czy kredytu nie wezmę 😉 Jak to leciało? Solina najdroższa w Polsce? – czytamy w opisie.

Pod postem pojawiło się sporo komentarzy:

- Takie pierożki nad morzem to kosztowały fortunę bo aż 48 zł

- To chyba pierwsza rata

- Tanio jak barszcz ,za tyle pierogów 21.60?

Solina – co zobaczyć?

Miejscowość Solina jest znana głównie z zapory, po której można spacerować, ale którą można również zwiedzić wewnątrz.

Z korony zapory rozpościera się uroczy widok na Jezioro Solińskie. To sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku wysiedlenia okolicznych wsi.

Jedną z atrakcji jest kolejka gondolowa, z której rozpościera się widok na zaporę.

Po Jeziorze Solińskim można również wybrać się w rejs statkiem.