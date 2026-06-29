Kupił pierogi ruskie w Solinie. Pokazał talerz i paragon „Nie wiem czy kredytu nie wezmę”

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-29 13:50

O paragonach grozy słychać w ostatnich latach co rusz! Szczególnie jeśli chodzi o wakacyjne kurorty. Tym razem jednak okazało się, że wcale nie trzeba przepłacać, żeby zjeść smaczny obiad na wakacjach. W social mediach pojawił się filmik z paragonem z Soliny.

Pieróg ruski z cebulką na białym widelcu, na tle rozmytego obrazu ludzi wypoczywających na trawie, z błękitnym niebem w tle. To symbol paragonu grozy lub miłego zaskoczenia ceną, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Anna Torun/ Shutterstock
  • Zmęczony "paragonami grozy" z wakacyjnych kurortów? Przewodnik z Soliny zaskoczył internautów rachunkiem, który burzy stereotypy!
  • Bartłomiej Machowski opublikował paragon za pierogi ruskie z Soliny – ich cena to 21,60 zł.
  • Jego żartobliwy komentarz o "kredycie" wywołał falę porównań i pytań

Bartłomiej Machowski przewodnik górski po Bieszczadach opublikował filmik z talerzem pierogów i paragonem. Cena za pierogi ruskie z cebulką? 21,60 zł – tak wynika z paragonu. Przewodnik postanowił zażartować z informacji o „paragonach grozy”, jakie często docierają z różnych stron Polski.

 Solina i dzisiejszy paragon grozy. Nie wiem czy kredytu nie wezmę 😉 Jak to leciało? Solina najdroższa w Polsce? – czytamy w opisie.

Pod postem pojawiło się sporo komentarzy:

- Takie pierożki nad morzem to kosztowały fortunę bo aż 48 zł

- To chyba pierwsza rata 

- Tanio jak barszcz ,za tyle pierogów 21.60?

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Solina – co zobaczyć?

Miejscowość Solina jest znana głównie z zapory, po której można spacerować, ale którą można również zwiedzić wewnątrz.

Z korony zapory rozpościera się uroczy widok na Jezioro Solińskie. To sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku wysiedlenia okolicznych wsi.

Jedną z atrakcji jest kolejka gondolowa, z której rozpościera się widok na zaporę.

Po Jeziorze Solińskim można również wybrać się w rejs statkiem.

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