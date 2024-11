Tak Podkarpacie obchodzi Wszystkich Świętych. Kwesty na cmentarzach 1 listopada w całym regionie

Pani Justyna to strażaczka na medal. I to dosłownie! Z Ameryki przywiozła brąz

W piątek (1 listopada) na trzech rzeszowskich cmentarzach – Starym, Pobitno i Wilkowyja, wolontariusze przeprowadzą zbiórkę pieniędzy. Kwesta potrwa od godz. 10 do zmroku. Natomiast w sobotę (2 listopada) w ciągu dnia zbiórka pieniędzy odbędzie się tylko na Starym Cmentarzu, a na pozostałych dwóch największych rzeszowskich nekropoliach komunalnych takiej kwesty w drugi dzień listopada nie będzie.

W Rzeszowie około 600 wolontariuszy przez dwa dni będzie zbierać datki na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących. Te kwesty odbywają się od 1989 roku, czyli już 35 raz. Organizuje ją Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Zebrane fundusze wspomogą działalność towarzystwa, które prowadzi schroniska dla bezdomnych w Rzeszowie i Racławówce, noclegownie, Centrum Integracji Społecznej oraz kuchnię dla ubogich wydającą około 400 posiłków dziennie. Ponadto uruchomiono w Racławówce koło Rzeszowa schronisko dla kobiet, rozbudowano i zmodernizowano schroniska dla mężczyzn w Jaśle i w Rzeszowie. Podczas ubiegłorocznej kwesty Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta zebrało 188 tys. zł. O 17 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Co roku ogromna popularnością cieszą się kwesty na ratowanie najstarszych nagrobków. Te odbywają się na całym Podkarpaciu m.in. w Przemyślu, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Krośnie i Jarosławiu. W stolicy Podkarpacia po raz 22 taką zorganizowało Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie.

Na Starym Cmentarzu w Rzeszowie pochowani są m.in. powstańcy listopadowi. Jest tu także pomnik wzniesiony w 1886 roku, upamiętniający powstańców styczniowych.

W sumie pochowanych zostało tu około 40 tys. osób, ale do dzisiaj zachowało się zaledwie ok. 620 grobów, z których odnowiono ponad 180. Wśród zachowanych ponad 620 mogił około 150 jest bezimiennych. Stary Cmentarz w Rzeszowie został założony przed 1788 r., po wydaniu przez władze austriackie zakazu grzebania zmarłych przy kościołach. Oficjalnie pochówków zaprzestano w 1910 roku, jednak chowano tu zmarłych jeszcze w czasie II wojny światowej. W 1968 r. został uznany za obiekt zabytkowy. Znajduje się na nim również Grób Ofiar II Wojny Światowej, zbudowany w latach 2003-2004. W 2023 r. tylko na remont nagrobka rodziny Opolskich potrzeba było 30 tys. zł. Koszty wymiany fundamentów, uzupełnienia ubytków w cokole, czy zamocowania krzyża wieńczącego pomnik, są spore. Dlatego akcja ratowania Starego Cmentarza prowadzona co roku jest konieczna, bo ta historyczna nekropolia niszczeje. A z każdym rokiem przybywa nagrobków, które muszą być poddane renowacji.

Warto wspierać kwesty na cmentarzach, bo bez naszego wsparcia nie uda się ocalić zabytkowych nagrobków, a to nasza historia.

