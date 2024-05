Nietypowy kwiat zakwitł na Podkarpaciu. Śmierdzi niczym gnijące mięso

Łańcut. Smocza lilia zakwitła po raz pierwszy. Śmierdzi niczym gnijące mięso

Jest piękny, ale jego zapach jest trudny do wytrzymania, przynajmniej dla człowieka - w ogrodzie otaczającym pałac w Łańcucie zakwitł drakunkulus zwyczajny (zdjęcia na dole artykułu). Placówka pochwaliła się tym w swoich mediach społecznościowych, a jest czym, bo kwiat, zwany inaczej smoczą lilią, zakwitł tam po raz pierwszy. Roślinę można podziwiać nie tylko dlatego, bo przyciąga turystów również czerwono-purpurowym kolorem i wysokością ok. 1 metra.

Smocza lilia ma też jednak jedną negatywną cechę, którą jest niezwykle nieprzyjemny zapach. Można go porównać do odoru zgniłego mięsa, który drakunkulus wabi zapylające go chrząszcze i muchy. Fetor może dla odmiany odstraszać szkodniki z pałacowego ogrodu.

- Mamy dużo nornic na rabacie bylinowej, więc to może będzie na nie sposób - mówi PAP Wiesław Koza, kierownik działu parkowego pałacu w Łańcucie.

Na razie zakwitły dwie z 6 sześciu smoczych lilii, które można podziwiać po południowej stronie zabytku.