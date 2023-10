Malutki kotek utknął w rynnie

Do tego nietypowego zdarzenia doszło we wtorek 10 października 2023 roku przed południem na terenie miasta Przeworska. malutki kotek ze znanych tylko sobie powodów wszedł do zabudowanej rynny, z której nie mógł się wydostać. Gdy zorientowała się w jak patowej sytuacji się znajduje zaczął przeraźliwie miauczeć. To wzbudziło zainteresowanie ludzi. Ci najpierw próbowali sami pomóc futrzakowi, ale kiedy nie dali rady wezwali pomoc. Na miejsce przyjechali strażacy z PSP w Przeworsku i wyciągnęli kotka z opresji. Ten przestraszony, ale bez obrażeń stanął w bezpiecznym miejscu na ziemi.

Pan Remek nie może pracować przez Tequilę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.