Ten wypadek na zawsze zmienił życie 22-letniego Kamila.

Przypomnijmy, tego feralnego dnia 5 lutego 2023 przed godz. 9.00 na drodze wojewódzkiej nr 985 w Mielcu na ul. Dębickiej doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że doszło tam do czołowego zderzenia dwóch pojazdów osobowych, nissana i deawoo matiza. Życia 79-letniego kierującego matizem oraz 77-letniej pasażerki tego pojazdu, nie udało się uratować. Mieszkańcy powiatu mieleckiego zmarli w wyniku odniesionych obrażeń. Kierujący nissanem, 44-letni mieszkaniec Mielca był trzeźwy. Został ranny w zdarzeniu i trafił do szpitala.

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mielcu, prowadzi czynności w sprawie wypadku drogowego. Poszukiwani są świadkowie wypadku, mundurowi wydali komunikat w tej sprawie.

Policja apeluje do świadków tego zdarzenia o zgłaszanie się pod numerami telefonów: oficer dyżurny - nr tel. 47 822 73 10, prowadzący czynnośći - nr tel. 47 822 73 32 lub na pocztę e-mail: mielec@rz.policja.gov.pl.

