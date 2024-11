Burak-rekordzista przed Urzędem Gminy Markowa. Ma prawie 20 kilogramów!

Cztery wygrane w Eurojackpot w Polsce. To do mieszkańców tych miast trafi duża kasa!

Pan Jan Szpytma (60 l.) przejął gospodarstwo po rodzicach, a tradycje rolnicze są w jego rodzinie od zawsze. Obecnie uprawia cebulę i lubczyk, bardzo popularne na tych terenach. Oprócz tego są też warzywa, wśród których znalazł się właśnie prawie 20 kg burak pastewny.

Rolnik z markowej nie ogranicza się tylko do upraw warzyw i ziół. Hoduje też trzodę chlewną, ma krowy, byka, świnie i kury. W sumie swoje gospodarstwo uprawia na 10 hektarach ziemi. Ponadto pracuje jako konserwator i kierowca w Urzędzie Gminy w Markowej, dlatego postanowił swojego najdorodniejszego buraka oddać do jesiennego kąciku przed budynkiem, by mógł cieszyć oczy innych odwiedzających urząd, petentów.

Urząd Gminy Markowa pochwalił się niezwykłym okazem w swoim mediach społecznościowych.

-Jan Szpytma z Markowej może poszczycić się niezwykle dorodnym burakiem pastewnym, który wyrósł na jego plantacji. Burak rekordzista waży prawie 20 kg. Okaz można podziwiać przed Urzędem Gminy Markowa, gdzie powstał specjalny jesienny kącik przyrody- czytamy.

Burak pana Jana z Markowej może być jednym z największych buraków pastewnych w Polsce!