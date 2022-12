Marznące opady, do tego zawieje i zamiecie śnieżne. Synoptycy wydali alerty. Fatalne prognozy

Kolejny transport "kreta" już prawie na miejscu! W nocy maszyna TBM dotrze do Babicy [19/20 grudnia 2022]

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa podkarpackiego przed marznącymi opadami. Alert obowiązuje od północy do godz. 11.00 we wtorek, 20 grudnia 2022.

- Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź - podaje IMGW.

Prawdopodobieństwo oceniono na 80%.

W części województwa podkarpackiego obowiązuje również alert pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Ostrzeżenie obowiązuje w powiatach:

jasielskim

krośnieńskim

Krośnie

sanockim

leskim

bieszczadzkim

- Prognozowane są zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do około 65 km/h, z południa, lokalnie prowadzące do tworzenia się zasp - ostrzegają synoptycy IMGW.

Ostrzeżenie obowiązuje do północy we wtorek 20 grudnia 2022. Prawdopodobieństwo oceniono na 80%.

Co oznacza pierwszy stopień alertu? "Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

