Dramatyczna śmierć Czarka z Podkarpacia. Wielkie poruszenie: "Łzy cisną się do oczu"

Dramat rozegrał się w poniedziałek, 12 grudnia 2022. Feralnego poranka Cezary miał popełnić samobójstwo nieopodal domu.

- W dniu 12 grudnia br., około godz. 6.00, w miejscowości Łubno-Opace, policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem zgonu nastolatka. Podczas wykonywanych na miejscu oględzin wstępnie wykluczono by do śmieci nastolatka przyczyniły się inne osoby. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle – informował nas kom. Piotr Wojtunik oficer prasowy KPP w Jaśle.

Cezary, zwany przez rodzinę i znajomych Czarkiem zostanie pożegnany dziś (poniedziałek, 19 grudnia 2022), a jego prochy spoczną na Nowym Cmentarzu w Jaśle. Młodszy brat nieżyjącego nastolatka swoim bólem podzielił się w internecie cytując słowa piosenki rapera Vin Vinci:

- Nic tak nie boli jak utrata brata. Pamiętam ten dzień i nienawiść do świata. Od małolata byłeś dla mnie przykładem. Piszę list do Ciebie, byś wiedział, że daję radę.

Tragiczna śmierć Cezarego. Internauci wstrząśnięci

Pod naszym tekstem z informacją o tragicznej śmierci Cezarego internauci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci są wstrząśnięci.

"Łzy cisną się do oczu dlaczego tak się stało? Dlaczego? Straszna tragedia, wyrazy współczucia dla rodziny. Niech z Bożą Pomocą udźwigną ten straszny ból i żal."; "To było dziecko. Miał rodzinę, bliskich, nie był sam. Niewyobrażalna tragedia...";"Ach, jak szkoda młodego życia! Odpoczywaj w spokoju Czarku! Wyrazy współczucia dla Rodziny."; "Wyrazy współczucia dla rodziny"; "Wyrazy współczucia chociaż go nie znałam ale domyślam się co przechodzi teraz jego rodzina"; "Okropna tragedia".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?



Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

