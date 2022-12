Cezarego (+16 l.) znajomi nazywali zdrobniale "Czarkiem". Chłopak był aktywny w mediach społecznościowych, gdzie pisał o swoich pasjach. Jego motto życiowe to hasło: "Rodzimy się by żyć, żyjemy, by umierać". Jeszcze kilka dni przed śmiercią wrzucił swoje zdjęcie do internetu. Nic nie zapowiadało tragedii, która wydarzyła się 12 grudnia 2022. Czarek miał popełnić samobójstwo przez powieszenie się na drzewie, nieopodal domu. Ten dramat wstrząsnął lokalną społecznością.

- W dniu 12 grudnia br., około godz. 6.00, w miejscowości Łubno-Opace, policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem zgonu nastolatka. Podczas wykonywanych na miejscu oględzin wstępnie wykluczono by do śmieci nastolatka przyczyniły się inne osoby. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle – informował nas oficer prasowy KPP w Jaśle kom. Piotr Wojtunik.

Przyjaciele i znajomi nastolatka nie mogą pogodzić się ze śmiercią Czarka. W ich głowach pojawia się pytanie "dlaczego?" Młodszy brat nieżyjącego nastolatka swoim bólem podzielił się w internecie pisząc:

- Nic tak nie boli jak utrata brata. Pamiętam ten dzień i nienawiść do świata. Od małolata byłeś dla mnie przykładem. Piszę list do Ciebie, byś wiedział, że daję radę.

Policja pod nadzorem prokuratury postara się znaleźć odpowiedź na pytanie, co pchnęło Czarka do tej strasznej decyzji.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

