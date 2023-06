Możesz je spotkać w bieszczadzkich lasach. Apel do turystów: "nie dotykaj!"

Sezon turystyczny w pełni, więc w Bieszczadach pojawia się coraz więcej osób. W związku z tym Bieszczadzki Park Narodowy opublikował ważny apel: "Nie dotykaj! Nie zabieraj!"

Chodzi o małe sarenki, które można spotkać w lasach. Chociaż wyglądają uroczo i chciałoby się je pogłaskać, zdecydowanie nie należy tego robić! Jeśli macie obawy o to, że zwierzątko jest malutkie i nie ma matki w pobliżu, więc należy się nim zaopiekować - pracownicy parku uspokajają.

- Wędrując po lesie czy po łące możemy natknąć się na takie słodkie maleństwo. To sarniątko. Matka podchodzi tylko na chwilę aby je nakarmić, a potem opiekuje się nim z pewnej odległości, aby nie ściągnąć w to miejsce np. drapieżnika. Pamiętajmy aby nie dotykać, nie głaskać młodego i jak najszybciej oddalić się. Za kilka dni sarniątko podrośnie na tyle, że będzie zwinnie podążać za matką. Uszanujmy ich prywatność, w końcu to my weszliśmy do ich domu - napisali pracownicy Bieszczadzkiego parku Narodowego.

Sonda Często jeździsz w Bieszczady? tak nie