Myszołów Maciek trafił do lecznicy po bójce! [WIDEO, GALERIA]

Do Fundacji Ada trafił Myszołów, który najprawdopodobniej stoczył poważna walkę z innym myszołowem i został w niej ranny. Ptaka nazwano Maciek. W Wyniku walki pękły mu wole. Ptak przestał jeść i bardzo osłab. Początkowo podejrzewano u niego zatrucie. Na szczęście pięknego ptaka w miarę szybko znaleziono. Weterynarze natychmiast go zbadali i bez większych problemów zaszyli mu pęknięcia i otwarte rany. Teraz Maciek je już stałe pokarmy i rehabilituje się, żeby niebawem wrócić na wolność. Pracownicy Fundacji Ada chcą jak najszybciej umieścić go w otwartej wolierze, by ptak pozostał dziki, a leczenie w Fundacji było tylko chwilową przerwą w jego ziemskiej podróży.

